     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/11/23
TENEBRO
Ultime Grida Dalla Giungla

22/11/23
TWEEDLEDEAD
Infernotes

23/11/23
DJEVEL
Naa skrider natten sort

24/11/23
CONVOCATION
No Dawn For The Caliginous Night

24/11/23
OPHANIM
Tämpelskläng

24/11/23
FREAKSTORM
Angel in the Dark

24/11/23
COVEN JAPAN
Earthlings

24/11/23
BURDEN OF GRIEF
Destination Dystopia

24/11/23
HELGA
Wrapped in Mist

24/11/23
SAMMALE
Finno-Ugric

CONCERTI

21/11/23
GOV\'T MULE
POLITEAMA ROSSETTI, LARGO GIORGIO GABER 1 - TRIESTE

21/11/23
FUCKED UP
LEGEND CLUB - MILANO

22/11/23
CARNIVORE A.D.
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

22/11/23
THE SHERLOCKS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

22/11/23
CARNIVORE A.D.
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

23/11/23
ATOMIC ROOSTER
DRUSO - RANICA (BG)

23/11/23
SEAFRET
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)

23/11/23
BRUTALABEL PARTY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

23/11/23
THE ARISTOCRATS
CAP10100 - TORINO

24/11/23
LORNA SHORE + RIVERS OF NIHIL + INGESTED + DISTANT
ALCATRAZ - MILANO
NORTHLANE: diffuso il video ufficiale del singolo ''Dante''
21/11/2023 - 08:38 (71 letture)

RECENSIONI
85
84
86
ARTICOLI
20/11/2018
Live Report
NEVER SAY DIE TOUR 2018: BEING AS AN OCEAN + NORTHLANE + ALAZKA & More!
16/11/2018 - Santeria Social Club, Milano
 
ALTRE NOTIZIE
21/11/2023 - 08:38
NORTHLANE: diffuso il video ufficiale del singolo ''Dante''
10/11/2021 - 15:08
NORTHLANE: ad aprile il nuovo album ''Obsidian'', ascolta ''Echo Chamber''
19/11/2019 - 19:54
NORTHLANE: presentano il video di ''4D''
29/07/2019 - 20:44
NORTHLANE: diffuso il singolo "Eclipse" dall'album in arrivo
05/06/2019 - 14:14
NORTHLANE: il nuovo singolo ''Talking Heads''
14/07/2018 - 21:35
NORTHLANE: ascolta l'inedito 'Vultures'
12/05/2018 - 10:59
NORTHLANE: ecco la clip di 'Heartmachine'
08/02/2018 - 11:06
NORTHLANE: annunciato il live album 'Analog Future', ecco i dettagli e un brano
11/01/2018 - 11:57
SUMMER BREEZE: aggiunti Exhorder, Carnifex e Northlane
11/09/2017 - 08:56
NORTHLANE: online il video di ''Colourwave''
ULTIME NOTIZIE
21/11/2023 - 20:11
MYRIAD LIGHTS: il nuovo ''LɅMBDλ'' esce questo venerdì
21/11/2023 - 19:59
SAXON: i dettagli del nuovo album
21/11/2023 - 19:52
EXTREME: guarda il video di ''Thicker Than Blood''
21/11/2023 - 09:30
AGGRESSION: ascolta ''Song #666''
21/11/2023 - 08:35
BEING AS AN OCEAN: guarda il videoclip di ''Flesh and Bone''
21/11/2023 - 08:30
ONE MASTER: diffuso il player per poter ascoltare il nuovo ''The Names of Power''
21/11/2023 - 08:22
NOFX: i dettagli delle date del tour d'addio con i dischi che suoneranno integralmente
21/11/2023 - 08:15
GNAW THEIR TONGUES: ascolta il nuovo disco ''The Cessation Of Suffering''
21/11/2023 - 08:11
VISIONS OF ATLANTIS: in studio per il nuovo album
21/11/2023 - 08:08
GAEREA: al lavoro per nuova musica
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     