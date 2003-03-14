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CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

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CARNIVORE A.D.
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

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SEAFRET
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)

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BRUTALABEL PARTY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

23/11/23
THE ARISTOCRATS
CAP10100 - TORINO

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LORNA SHORE + RIVERS OF NIHIL + INGESTED + DISTANT
ALCATRAZ - MILANO

24/11/23
THE ARISTOCRATS
LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

24/11/23
VILLAGERS OF IOANNINA CITY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

TYR: svelata la copertina del nuovo album
21/11/2023 - 21:26 (100 letture)

Cristiano Elros
Martedì 21 Novembre 2023, 23.09.09
2
Bene, spero sia meglio dell\'ultimo però, che non mi ha fatto troppo impazzire.
duke
Martedì 21 Novembre 2023, 23.05.29
1
...veramente bella......
RECENSIONI
60
75
89
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80
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