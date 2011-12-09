NAILS: in studio per il nuovo album

22/11/23
TWEEDLEDEAD
Infernotes
23/11/23
DJEVEL
Naa skrider natten sort
24/11/23
FREAKSTORM
Angel in the Dark
24/11/23
OPHANIM
Tämpelskläng
24/11/23
SILENT TIGER
Twist of Fate
24/11/23
KVELGEYST
Blut, Milch und Thränen
24/11/23
MARCH TO DIE
Tears of the Gorgon
24/11/23
HELGA
Wrapped in Mist
24/11/23
MIDNIGHT ODYSSEY
Biolume Part 3 - A Fullmoon Madness
24/11/23
BARDS OF SKADI
Glysisvallur: Musick from the frozen Atlantis
22/11/23
CARNIVORE A.D.
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA
22/11/23
THE SHERLOCKS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE
23/11/23
ATOMIC ROOSTER
DRUSO - RANICA (BG)
23/11/23
SEAFRET
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)
23/11/23
BRUTALABEL PARTY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
23/11/23
THE ARISTOCRATS
CAP10100 - TORINO
24/11/23
LORNA SHORE + RIVERS OF NIHIL + INGESTED + DISTANT
ALCATRAZ - MILANO
24/11/23
THE ARISTOCRATS
LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
24/11/23
VILLAGERS OF IOANNINA CITY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO