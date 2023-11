MR. BISON: i dettagli di ''Echoes from the Universe'', in uscita a febbraio

22/11/2023 - 11:57 (85 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 1 Bel pezzo,abbastanza psichedelico...non li avevo mai sentiti prima...presumo che si siano ispirati a Street Fighter II per quanto riguarda il nome.