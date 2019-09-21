     
 
IN EVIDENZA
Album

Angra
Cycles of Pain
Autoprodotti

Lions at the Gate
The Excuses We Cannot Make
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/11/23
CONVOCATION
No Dawn For The Caliginous Night

24/11/23
FREAKSTORM
Angel in the Dark

24/11/23
SILENT TIGER
Twist of Fate

24/11/23
MARCH TO DIE
Tears of the Gorgon

24/11/23
ALTA REIGN
Upon the Horizon

24/11/23
MERCILESS ATTACK
Mechanical Visions

24/11/23
KVELGEYST
Blut, Milch und Thränen

24/11/23
MIDNIGHT ODYSSEY
Biolume Part 3 - A Fullmoon Madness

24/11/23
TEMPLE OF SCORN
Funeral Altar Epiphanies

24/11/23
GNAW THEIR TONGUES
The Cessation Of Suffering

CONCERTI

24/11/23
LORNA SHORE + RIVERS OF NIHIL + INGESTED + DISTANT
ALCATRAZ - MILANO

24/11/23
THE ARISTOCRATS
LIVE MUSIC CLUB VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

24/11/23
VILLAGERS OF IOANNINA CITY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

24/11/23
DEATHSTARS
BLOOM, VIA E. CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

24/11/23
ATOMIC ROOSTER
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA

24/11/23
TAAKE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

24/11/23
DARKHOLD + ELEMENT
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)

24/11/23
HOWE GELB AND GIANT SAND
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

24/11/23
BLACK OLD SCRATCH + ADEPTOR
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE

24/11/23
𝟲𝟲𝟲 𝗡𝗘𝗟𝗟’𝗔𝗡𝗜𝗠𝗔, 𝗩𝗢𝗟. IV
OFFICINE CANTELMO, VIALE MICHELE DE PIETRO 8/A - LECCE
METALITE: pubblicano il nuovo singolo ''Aurora''
24/11/2023 - 08:30 (10 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
24/11/2023 - 08:30
METALITE: pubblicano il nuovo singolo ''Aurora''
07/10/2023 - 19:07
METALITE: guarda il video di ''New Generation''
30/06/2023 - 18:15
METALITE: i dettagli di ''Expedition One''
23/01/2023 - 08:57
METALITE: in studio per il nuovo album
27/02/2021 - 19:19
METALITE: guarda il video di ''Cloud Connected''
17/01/2021 - 00:33
METALITE: online la titletrack di ‘‘A Virtual World’’
28/11/2020 - 00:40
METALITE: il nuovo album ‘‘A Virtual World’’ esce a marzo, ascolta ‘‘Peacekeepers’’
09/10/2020 - 09:49
METALITE: presentato il loro singolo ''We Bring You the Stars''
18/10/2019 - 19:19
METALITE: online il lyric video di ''Social Butterflies''
21/09/2019 - 19:34
METALITE: disponibile un nuovo video
ULTIME NOTIZIE
24/11/2023 - 08:34
NICK OLIVIERI: dettagli e singolo del nuovo ''N​.​O. Hits At All Vol​.​9''
24/11/2023 - 08:27
INFERNAL ANGELS: ascolta il nuovo album ''Shrine of Black Fire''
24/11/2023 - 08:16
NOCTURNAL DEPRESSION: in Italia per tre concerti
24/11/2023 - 08:12
CALABRIAN METAL INFERNO: ecco le informazioni riguardo la quindicesima edizione
24/11/2023 - 08:08
SACRED REICH: il nuovo album sarà pubblicato nel 2024
24/11/2023 - 08:05
MIDNIGHT ODYSSEY: il nuovo ''Biolume Part 3 - A Fullmoon Madness'' in streaming
24/11/2023 - 08:02
SONATA ARCTICA: ecco i dettagli del nuovo album ''Clear Cold Beyond''
23/11/2023 - 17:43
GRAND: ascolta ''Crash and Burn'' dal nuovo album in arrivo a gennaio
23/11/2023 - 17:36
SILVER R.I.S.C: in arrivo a fine dicembre ''Knot Over'', ecco ''Cry No More''
23/11/2023 - 15:19
THERION: il video del singolo ''Ruler of Tamag''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     