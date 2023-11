Purtroppo amo alla follia i primi due dischi. Trovo che ci sia qualcosa di buono fatto anche dopo, ma non lultimo album, in cui tra laltro non mi piace il modo di cantare. I gusti sono gusti, per per me vale quanto gi scritto nella recensione dellultimo disco degli Angra: non c pi nulla di ci che me lo ha fatto amare. Sigh.