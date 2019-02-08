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08/12/23
DWELLING BELOW
Dwelling Below

CONCERTI

05/12/23
A.A. WILLIAMS + KALANDRA + LYS MORKE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

06/12/23
A.A. WILLIAMS + KALANDRA + LYS MORKE
CINEMA TEATRO PERLA - BOLOGNA

07/12/23
DANKO JONES + RADKEY
LEGEND CLUB - MILANO

07/12/23
DESTRAGE
THE FACTORY - VERONA

08/12/23
BABYMETAL
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO

08/12/23
DESTRAGE
THE CAGE - LIVORNO

08/12/23
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
BLOOM - MEZZAGO (MB)

08/12/23
DIVULGATOR + IGNOBLETH + TOL MORWEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA

08/12/23
TOL MORWEN + DIVULGATOR + IGNOBLETH
CENTRALE 66 - MODENA

08/12/23
TOSSIN\' DEBRIS
MACINATO GREZZO, LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO 29 - MONDOLFO (PU)
WITHERFALL: dettagli e singolo del nuovo disco ''Sounds of the Forgotten''
04/12/2023 - 08:02 (163 letture)

inflames69
Lunedì 4 Dicembre 2023, 19.06.34
4
Gli unici che riescono ad avvicinarsi alla drammatica bellezza e potenza degli inarrivabili Nevermore, a cui a mio parere si sono sempre ispirati palesemente.Grandissima band
d.r.i.
Lunedì 4 Dicembre 2023, 13.04.32
3
Bomba come sempre
progster78
Lunedì 4 Dicembre 2023, 10.04.38
2
Li ho scoperti tardi col Curse...che sorpresa. Veramente ottimi.
lisablack
Lunedì 4 Dicembre 2023, 8.54.58
1
Band straordinaria.. Si preannucia un disco spettacolare. Peccato il 31 maggio sia un po\' lontano
RECENSIONI
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81
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