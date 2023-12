WITHERFALL: dettagli e singolo del nuovo disco ''Sounds of the Forgotten''

04/12/2023 - 08:02 (163 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Gli unici che riescono ad avvicinarsi alla drammatica bellezza e potenza degli inarrivabili Nevermore, a cui a mio parere si sono sempre ispirati palesemente.Grandissima band 3 Bomba come sempre 2 Li ho scoperti tardi col Curse...che sorpresa. Veramente ottimi. 1 Band straordinaria.. Si preannucia un disco spettacolare. Peccato il 31 maggio sia un po\' lontano