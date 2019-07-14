MISTER MISERY: ecco il nuovo singolo

08/12/23
BLUE OYSTER CULT
50th Anniversary Live - First Night
08/12/23
DWELLING BELOW
Dwelling Below
08/12/23
EVERDAWN
Venera
08/12/23
FIFTH NOTE
Here We Are
08/12/23
WOLFHETAN
Vor uns das Feuer, über uns der Himmel
08/12/23
OSIAHA
Kairos
08/12/23
KRYPTOXIK MORTALITY
Interdimensional Calamitous Extirpation
08/12/23
CASSIDY PARIS
New Sensation
08/12/23
PHOBOCOSM
Foreordained
08/12/23
KANKAR
Ascension
08/12/23
BABYMETAL
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO
08/12/23
DESTRAGE
THE CAGE - LIVORNO
08/12/23
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
BLOOM - MEZZAGO (MB)
08/12/23
DIVULGATOR + IGNOBLETH + TOL MORWEN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
08/12/23
TOL MORWEN + DIVULGATOR + IGNOBLETH
CENTRALE 66 - MODENA
08/12/23
TOSSIN\' DEBRIS
MACINATO GREZZO, LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO 29 - MONDOLFO (PU)
08/12/23
NUDIST + CARMONA RETUSA + ARTICO
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
08/12/23
ADAM BOMB
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
09/12/23
EREB ALTOR + ENISUM
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
09/12/23
IMPALED NAZARENE
LIZARD CLUB, SS7, 12 - CASERTA