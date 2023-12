GUNS N` ROSES: ascolta la nuova ''The General''

08/12/2023 - 22:59 (111 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 Per un approccio scevro da condizionamenti iniziamo a togliere la ragione sociale e scriviamo AXL. Poi al termine dell\'ascolto pensi \"esperimento interessante tra trip hop e solismi rock. Insomma...un pezzo che se non e stato fatto uscire nel 2008 una ragione ci sarà stata. Perché allora nel 2023?!?\". Dai su...perché? Dico PERCHÉ?!? 4 Ma si può ma non ci parla nessuno con questi un manager un produttore...un amico 3 La parte lenta non è male e mi ha ricordato i Portishead, ma che centra coi Guns? Poi il pezzo degenera. Mah.. 2 Mamma mia che aborto.... 🤣🤣🤣 1 Sto cominciando a rivalutare i Blasphemy...