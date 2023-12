Spiace dirlo , soprattutto per chi come il sottoscritto è cresciuto con loro amandoli alla follia, ma i Sepultura non esistono più dalla dipartita dei fratelkli Cavalera. All\'epoca vidi il primo concerto, di supporto agli Slayer, con il nuovo cantente (quello ancora attuale) e rimasi perplesso. Non erano più i miei adorati ed amati Sepultura quindi la cosa mi lascia indifferente.