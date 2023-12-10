     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

12/12/23
KNIM
When a Star Falls

15/12/23
THERION
Leviathan III

15/12/23
THERION
Leviathan III

15/12/23
EVERGREY
From Dark Discoveries to Heartless Portraits

15/12/23
REVULSED
Cerebral Contamination

15/12/23
ABYSMAL GRIEF
Narcissistic Necrophiles - Live at \"Metal Magic\"

15/12/23
CRUST
Dissolution

15/12/23
SULFURIC HATRED
Sulfuric Hatred

15/12/23
CHILDREN OF BODOM
A Chapter Called Children of Bodom (Final Show in Helsinki Ice Hall 2019)

15/12/23
SINISTER GHOST
Whats Left of Human?

CONCERTI

13/12/23
THE CASUALTIES
PIPPO STAGE - BOLZANO (BZ)

13/12/23
PAUL DI’ ANNO
HALL, VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

14/12/23
THE CASUALTIES
EL BARRIO - TORINO

14/12/23
MARCO MENDOZA
Mister Fantasy, l.go Brugnatelli - Buccinasco (MI)

15/12/23
THE CASUALTIES
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/12/23
PAUL DI ANNO + GUESTS
CIVICO 25 - CASELETTE (TO)

15/12/23
DESTRAGE
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

15/12/23
FOLKSTONE
HALL - PADOVA

15/12/23
WFR NIGHT
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

15/12/23
MESSA + FUOCO FATUO
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

IN VAIN (NOR): ascolta la nuova ''Season of Unrest''
11/12/2023 - 09:05 (49 letture)

RECENSIONI
80
ALTRE NOTIZIE
11/12/2023 - 09:05
IN VAIN (NOR): ascolta la nuova ''Season of Unrest''
ULTIME NOTIZIE
11/12/2023 - 11:52
SONS OF ETERNITY: ascolta ''Ruins'' dal disco d'esordio ''End of Silence''
11/12/2023 - 11:24
GHOST: al lavoro su un nuovo album
11/12/2023 - 09:13
HEAVY PSYCH SOUNDS FEST: ecco i nomi dell'edizione 2024
11/12/2023 - 09:08
ARTILLERY: i dettagli del disco dal vivo ''Raw Live (At Copenhell)''
11/12/2023 - 08:57
SPECTRAL VOICE: ''Sparagmos'' è il nuovo album, ascolta un singolo
11/12/2023 - 08:52
SAEVUS FINIS: dettagli e singolo del nuovo disco ''Facilis Descensus Averno''
10/12/2023 - 22:30
SEPULTURA: annunciano il ritiro dalle scene
10/12/2023 - 12:58
CASSIDY PARIS: guarda la clip di ''Here I Am'' dal disco d'esordio ''New Sensation''
10/12/2023 - 12:52
LUCIFER: il video di ''Slow Dance in a Crypt'' dal nuovo disco
10/12/2023 - 12:50
THE GEMS: ''Undiscovered Paths'' è il terzo singolo dal disco di debutto
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     