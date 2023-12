MR. BUNGLE: tornano per un unico concerto a Milano

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 scusate Lombardo e Ian, faranno parte della band? 6 Domani mattina prendo biglietti 5 Altissimi livelli! Spero che Patton stia meglio,un genio. 4 Sarebbe una figata andarci. 3 @Marco sì sono d\'accordo, oltretutto ora che non c\'è più nemmeno Loureiro, chitarrista che ammiro molto; però l\'ultimo dei Megadeth mi è piaciuto, non li vedo dal vivo da parecchi anni e avevo in mente di andarli a vedere... comunque c\'è ancora tempo, ci penseremo... 2 Bisogna vedere con che formazione arrivano in Italia. Certo se ci sono Lombardo e Scott Ian, i Megadeth scompaiono al confronto... 1 Bella notizia, peccato che sia la stessa sera in cui suonano i Megadeth all\'Alcatraz, ossia a circa 10 km di distanza da loro... mah! Non c\'era proprio un altro giorno disponibile?