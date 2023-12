CRYPTA: suoneranno ad aprile a Milano

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Band intercambiabile con le Nervosa,il chè non è un complimento ma uno sdoppiamento che inflaziona un mercato da diversi anni strasaturo a discapito di una qualità livellata sul basso.Dicono rendano meglio live..sarà.. buon concerto a chi ci andrà. 2 Per me ottimo gruppo. Preferirei vedermi loro che l\'ennesimo gruppo di barbuti tatuati 1 Poco credibili,trascurabili, derivate, coatte.Non starei lì a prendermi gomitate per ingrassarle.