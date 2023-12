MICK MARS: ascolta la nuova ''Right Side of Wrong''

11 PS i ryche nel ritornello, nella strofa alice in chains 10 Pezzo molto queensryche promised Land, sia come voce che come ritmiche, molto anni 90. Nell\' assolo poi mi è sembrato di sentire se garmo, per il resto onore a quest\' uomo che resiste al tempo che passa e non perde il suo tocco irresistibile. 9 Bel pezzo....in effetti lui è l\'elemento che ha reso i Motley crude quello che sono....o meglio erano . 8 Ciao @Shock, sapevo della spondilite. Ma l\'ho trovato, nel video, veramente scarnificato. Se è \"solo\" quella, ok. Basta che non ci sia dell\'altro. Non sapevo invece della riduzione dell\'altezza. Impressionante. 7 Più che altro Vince è l\'unico che continua imperterrito a condurre una vita sregolata. Gli altri comunque, almeno da quel punto di vista, han messo la testa a posto. Mick purtroppo invece c\'ha i suoi cazzi. Son contento se ne esca con questo disco. 6 Si poveraccio anni or sono vidi i Crue dal vivo e praticamente lo misero sul palco di peso, del resto pure Vince si è fatto di tutto ed è un bel tortello, lui ha problemi di salute parecchio grossi e cmq ha ancora un bel tocco 5 @Rob Fleming: Da quando aveva diciannove anni è affetto dalla spondilite anchilosante, una malattia degenerativa che consuma le ossa (in particolare le vertebre) e che si accentuò agli inizi degli anni novanta: lo stesso Mars ha rivelato di essere più basso di tre pollici (quasi 8 centimetri) rispetto a quando frequentava la scuola superiore. Poi le droghe fanno, ma ha avuto altri problemi. 4 @Vita la tu nonna, secondo me, non aveva assunto sostanze lecite e non di ogni tipo per decenni. Ozzy in confronto sembra un ragazzino. E con le sostanze aveva iniziato prima di lui. Mick mi sembra un pò troppo magro. E qui mi fermo. Il pezzo mi piace. 3 Senza lode nè infamia. 2 Anche questo pezzo niente male. Grande Mick! 1 La mi nonna a 90 anni sembrava più giovane di lui. Comunque pezzo carino.