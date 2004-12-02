RIBSPREADER: dettagli e singolo del nuovo album ''Reap Humanity''

15/12/23
THERION
Leviathan III
15/12/23
SULFURIC HATRED
Sulfuric Hatred
15/12/23
CHILDREN OF BODOM
A Chapter Called Children of Bodom (Final Show in Helsinki Ice Hall 2019)
15/12/23
SINISTER GHOST
Whats Left of Human?
15/12/23
REVULSED
Cerebral Contamination
15/12/23
EVERGREY
From Dark Discoveries to Heartless Portraits
15/12/23
CRUST
Dissolution
15/12/23
ABYSMAL GRIEF
Narcissistic Necrophiles - Live at \"Metal Magic\"
19/12/23
FUNERAL VOMIT
Monumental Putrescence
14/12/23
THE CASUALTIES
EL BARRIO - TORINO
14/12/23
MARCO MENDOZA
Mister Fantasy, l.go Brugnatelli - Buccinasco (MI)
15/12/23
THE CASUALTIES
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
15/12/23
PAUL DI ANNO + GUESTS
CIVICO 25 - CASELETTE (TO)
15/12/23
DESTRAGE
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
15/12/23
FOLKSTONE
HALL - PADOVA
15/12/23
WFR NIGHT
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
15/12/23
MESSA + FUOCO FATUO
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
15/12/23
CRIPPLE BASTARDS
CSO DJANGO, VIA DANIELE MONTERUMICI 11 – TREVISO
15/12/23
ASSE + MAGNETE
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA