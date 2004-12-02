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Leviathan III

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SULFURIC HATRED
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From Dark Discoveries to Heartless Portraits

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Narcissistic Necrophiles - Live at \"Metal Magic\"

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THE CASUALTIES
EL BARRIO - TORINO

14/12/23
MARCO MENDOZA
Mister Fantasy, l.go Brugnatelli - Buccinasco (MI)

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THE CASUALTIES
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

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DESTRAGE
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

15/12/23
FOLKSTONE
HALL - PADOVA

15/12/23
WFR NIGHT
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

15/12/23
MESSA + FUOCO FATUO
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

15/12/23
CRIPPLE BASTARDS
CSO DJANGO, VIA DANIELE MONTERUMICI 11 – TREVISO

15/12/23
ASSE + MAGNETE
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
RIBSPREADER: dettagli e singolo del nuovo album ''Reap Humanity''
14/12/2023 - 07:51 (41 letture)

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