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CHILDREN OF BODOM
A Chapter Called Children of Bodom (Final Show in Helsinki Ice Hall 2019)

15/12/23
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Leviathan III

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From Dark Discoveries to Heartless Portraits

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15/12/23
THE CASUALTIES
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/12/23
PAUL DI ANNO + GUESTS
CIVICO 25 - CASELETTE (TO)

15/12/23
DESTRAGE
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

15/12/23
FOLKSTONE
HALL - PADOVA

15/12/23
WFR NIGHT
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

15/12/23
MESSA + FUOCO FATUO
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

15/12/23
CRIPPLE BASTARDS
CSO DJANGO, VIA DANIELE MONTERUMICI 11 – TREVISO

15/12/23
ASSE + MAGNETE
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

15/12/23
PROTEX + CHRONICS + THE KAAMS
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

15/12/23
ULVEDHARR + WHISKEY RITUAL + ARK
THE FACTORY - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
SIGNUM REGIS: guarda il video di ''Servants of the Fallen One''
14/12/2023 - 22:16 (55 letture)

RECENSIONI
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