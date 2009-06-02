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15/12/23
CHILDREN OF BODOM
A Chapter Called Children of Bodom (Final Show in Helsinki Ice Hall 2019)

15/12/23
THERION
Leviathan III

15/12/23
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15/12/23
SULFURIC HATRED
Sulfuric Hatred

15/12/23
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Dissolution

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Cerebral Contamination

15/12/23
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Narcissistic Necrophiles - Live at \"Metal Magic\"

15/12/23
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From Dark Discoveries to Heartless Portraits

15/12/23
THERION
Leviathan III

19/12/23
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Monumental Putrescence

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15/12/23
THE CASUALTIES
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/12/23
PAUL DI ANNO + GUESTS
CIVICO 25 - CASELETTE (TO)

15/12/23
DESTRAGE
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

15/12/23
FOLKSTONE
HALL - PADOVA

15/12/23
WFR NIGHT
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

15/12/23
MESSA + FUOCO FATUO
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

15/12/23
CRIPPLE BASTARDS
CSO DJANGO, VIA DANIELE MONTERUMICI 11 – TREVISO

15/12/23
ASSE + MAGNETE
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

15/12/23
PROTEX + CHRONICS + THE KAAMS
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

15/12/23
ULVEDHARR + WHISKEY RITUAL + ARK
THE FACTORY - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
MASTER: online ''Minds Under Pressure'' dal nuovo album
15/12/2023 - 07:56 (49 letture)

RECENSIONI
74
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ARTICOLI
22/05/2014
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AT THE GATES + IMPALED NAZARENE + MASTER + ALTRI
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 17/05/14
17/10/2013
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FATES WARNING + DIVIDE MULTITUDE + MASTER EXPERIENCE
Colony, Brescia, 13/10/2013
16/06/2013
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La parola alla band
17/10/2012
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MASTER + DEHUMAN + WARHAMMER + SOUTHERN DRINKSTRUCTION
Traffic Club, Roma, 11/10/2012
05/01/2012
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WINTER MASTERS OF ROCK
Luďka Čajky Stadion, Zlin, 26/11/2011
28/11/2011
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Tre diamanti pericolosi
25/04/2011
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Traffic Live Club, Roma, 20/04/2011
02/06/2009
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Parliamo di fenici
 
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