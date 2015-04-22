JONNE: pubblica il suo nuovo singolo ''Tulilintu''

19/12/23
FUNERAL VOMIT
Monumental Putrescence
22/12/23
OVERLORDE
Awaken the Fury
22/12/23
ETERNAL SILENCE
3
22/12/23
YFEL
Beneath the Mountain`s Vigil
22/12/23
INVERNO (ITA)
Stasis
22/12/23
SILVER R.I.S.C
Knot Over
29/12/23
DOMINUM
Hey Living People
29/12/23
LORD OF THE LOST
Weapons of Mass Seduction
05/01/24
THE ODDEVEN
Darkness
12/01/24
EXIT EDEN
Femmes Fatales
16/12/23
EXTREME + THE LAST INTERNATIONALE
ALCATRAZ - MILANO
16/12/23
DESTRAGE
FLORENTIA ROCK LIVE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
16/12/23
FOLKSTONE
PALCO 19 - ASTI
16/12/23
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
CUEVAROCK LIVE - QUARTUCCIU (CA)
16/12/23
SEDNA + LAETITIA IN HOLOCAUST
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
16/12/23
SEDNA + LAETITIA IN HOLOCAUST
CENTRALE66 - MODENA
16/12/23
NOISE WAGON VOL. 7
BINARIO 9, DOPOLAVOROFERROVIARIO, VIALE MIRAMARE 51 (TRIESTE)
16/12/23
PINO SCOTTO + EMOJI OF THE SOUL
BIRRERIA SAN GIORGIO, VIA G. MARCONI 4 - COSTABISSARA (VI)
16/12/23
HUMULUS + VALSORDA
ARCI DALLÒ, PIAZZA UGO DALLÒ 4 - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
22/12/23
INVERNO
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO