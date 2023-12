AC/DC: è scomparso il batterista originario Colin Burgess

AC/DC: scomparso il batterista originario Colin Burgess

18/12/2023 - 10:28 (229 letture)



Federico "Vandroy" Landini 7 RIP... comunque gli AC/DC conciati cos non li avevo mai visti 6 non avr fatto nulla di che per dispiace sempre 5 Rip 4 Ha suonato nel primo singolo degli AC DC. R.I.P 3 No infatti, suon nei The Masters Apprentices (vintage rock di cui ne fece parte Glenn Wheatley, poi manager di Little River Band e John Farnham) e nei His Majesty (con un membro dei The Throb). 2 Credo non abbia suonato su alcun loro album, correggetemi se sbaglio, comunque R.I.P. 1 R.I.P. Colin! Segnalo nelle stesse ore anche la scomparsa a 69 anni, del primo batterista dei Misfits, Manny Martinez...