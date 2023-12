RAGE: i dettagli del nuovo doppio album 'Afterlifelines'

20/12/2023 - 22:20 (491 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 12 Secrets molto sottovalutato ma per me uno dei migliori. Manca la recensione di reflection of a Shadow, anche questo con pezzi da 90 come dust o true face in everyone. Gruppo spettacolare 11 Ben lieto di sapere di una nuova uscita targata Rage, ma ben preoccupato di quel che sarà... Uno speak of the dead pt.2? 10 Io, raramente, ho ascoltato tanta qualità in un gruppo come nel periodo Missing Link - Ghosts. Poi li ho totalmente abbandonati. 9 Un incubo. 8 Temo il polpettone orchestrale 7 End of all days è stato uno dei dischi che ho più amato ai tempi del liceo. Anch’io, come altri, negli anni non ho più ritrovato quella magia. Non mancherò comunque di ascoltarlo. 6 Guarda per me sono sempre stati il gruppo Power per eccellenza, ancora più degli Helloween, fin dai tempi di execution quando erano ancora patrimonio thrash 5 Concordo con @Tino. Anche solo per il fatto di aver citato Raw caress è pazzesca, un pezzo fantasmagorico, tra i miei top power in assoluto. 4 Bella la parentesi con Fisher e spiros ma per me i rage sono quelli di Manni. Smolski ha snaturato il gruppo, ci sta le scelte sono di peavy, ma li preferivo RAW caress 3 Unity con Smolski era ottimo, ma quello che viene dopo è quasi paccottiglia (soprattutto dal 2010 in poi) 2 Concordo con Tino, adorati negli anni 90, poi la magia è un po' svanita, dischi sempre sopra la media e ottimi concerti, ma l'ispirazione è calata e si sono un po' standardizzati, non si possono far sempre capolavori dopotutto.... 1 Sono stati uno dei miei gruppi preferiti ma da smolski in poi non mi hanno più preso. Gli ultimi lavori ascoltabili ma non lasciano il segno. I refuge mi sono piaciuti ma tanto vale riascoltarsi per l'ennesima volta trapped o the missing link per ritrovare la mia band anni 90.