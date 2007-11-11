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23/12/23
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23/12/23
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23/12/23
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23/12/23
SATAN XMAS (TRAFFIC CHRISTMAS PARTY)
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

23/12/23
DIAFRAMMA
LIZARD CLUB, SS7 12 - CASERTA

25/12/23
SLAUGHTER XMAS FEST
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

26/12/23
MENTORS + STEALTH
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

28/12/23
CALABRIAN METAL INFERNO
HEMINGWAY CLUB - CATANZARO

28/12/23
THE PIT FEST
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

APOCALYPTICA: online un nuovo brano
21/12/2023 - 21:23 (65 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
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Live Report
SABATON + APOCALYPTICA + AMARANTHE
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22/11/2007
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APOCALYPTICA
Rainbow Club, Milano, 11/11/2007
 
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