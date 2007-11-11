APOCALYPTICA: online un nuovo brano

29/12/23
DEHA
The Illusion of Reach
29/12/23
DOMINUM
Hey Living People
29/12/23
LORD OF THE LOST
Weapons of Mass Seduction
05/01/24
THE ODDEVEN
Darkness
12/01/24
THE GRANDMASTER
Black Sun
12/01/24
RAVENSTINE
2024
12/01/24
LIFESICK
Love and Other Lies (EP)
12/01/24
EMIL BULLS
Love Will Fix It
12/01/24
EXIT EDEN
Femmes Fatales
12/01/24
NEAL MORSE
The Restoration - Jospeh. Part Two
23/12/23
NATALLO
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
23/12/23
TESTE DURE METAL FEST
CASTELLO INCANTATO, VIA BENTIVEGNA – SCIACCA (AG)
23/12/23
DEATH DIES + IMAGO MORTIS
DIROKÀ CLUB, VIA DELLA LIBERTÀ - CEREA (VR)
23/12/23
SLUG GORE + SO CLOSE
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO
23/12/23
SATAN XMAS (TRAFFIC CHRISTMAS PARTY)
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
23/12/23
DIAFRAMMA
LIZARD CLUB, SS7 12 - CASERTA
25/12/23
SLAUGHTER XMAS FEST
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
26/12/23
MENTORS + STEALTH
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)
28/12/23
CALABRIAN METAL INFERNO
HEMINGWAY CLUB - CATANZARO
28/12/23
THE PIT FEST
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO