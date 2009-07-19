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The Illusion of Reach

29/12/23
DOMINUM
Hey Living People

29/12/23
LORD OF THE LOST
Weapons of Mass Seduction

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THE ODDEVEN
Darkness

12/01/24
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Black Sun

12/01/24
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2024

12/01/24
LIFESICK
Love and Other Lies (EP)

12/01/24
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Love Will Fix It

12/01/24
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Femmes Fatales

12/01/24
NEAL MORSE
The Restoration - Jospeh. Part Two

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23/12/23
NATALLO
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

23/12/23
TESTE DURE METAL FEST
CASTELLO INCANTATO, VIA BENTIVEGNA – SCIACCA (AG)

23/12/23
DEATH DIES + IMAGO MORTIS
DIROKÀ CLUB, VIA DELLA LIBERTÀ - CEREA (VR)

23/12/23
SLUG GORE + SO CLOSE
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO

23/12/23
SATAN XMAS (TRAFFIC CHRISTMAS PARTY)
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

23/12/23
DIAFRAMMA
LIZARD CLUB, SS7 12 - CASERTA

25/12/23
SLAUGHTER XMAS FEST
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

26/12/23
MENTORS + STEALTH
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

28/12/23
CALABRIAN METAL INFERNO
HEMINGWAY CLUB - CATANZARO

28/12/23
THE PIT FEST
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

ARTILLERY: il live video di 'The Challenge'
21/12/2023 - 21:27 (84 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
12/10/2017
Live Report
ONSLAUGHT + ARTILLERY + CHRONOSPHERE + EXARSIS
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26/04/2011
Intervista
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19/07/2009
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Quando la morte arriva
 
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