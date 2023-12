ENSLAVED: ascolta la versione live di 'Sequence'

22/12/2023



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 11 Concordo con chi dice che da dove peschi comunque peschi bene. Se si preferisce il lato più progressivo basta cercare dalla parte centrale della discografia in poi...non si può sbagliare! 10 Io consiglio Ruun, uno dei meno citati, qua addirittura uno di quelli col voto più basso, ma secondo me per un neofita del gruppo è ottimo. Sarà che io li ho conosciuti con quello, ascoltato in diffusione in un negozio di dischi e comprato seduta stante, non avevo nulla di loro e non li avevo mai sentiti. 9 Lo scream acido del grutle per me è fenomenale. 8 @Rob Flemng: Non c'è niente da fare, non c'è un album degli Enslaved che non è interamente basato su voce scream, colpa del retaggio dei musicisti. La musica va a gusti, questo gruppo col tempo è diventato molto citazionista, pescando a piene mani da alcuni generi (post-rock, gothic anni 90, progressive anni 70) mantenendo la base di black metal "all'acqua di rose" (non sempre melodico, ma spesso e volentieri mid-tempo), il problema principale più che altro è la durata delle tracce, sempre lunga e prolissa a tutti i costi quando il più delle volte ne basterebbe la metà. Sì, 793 (Slaget om Lindisfarne da Eld è un pezzo da novanta, ma il resto del disco è buttato lì come filler, e buona parte della fanbase concorda. Riitiir poteva essere il disco definitivo, se solo avessero buttato via qualche traccia inutile e accorciato la durata. Poi ci sono Below the Lights, Isa, Axioma Ethica Odini e altri ancora che personalmente mi sanno sempre di occasioni mancate, forse hanno fatto troppi dischi a distanza ravvicinata. Piuttosto, ancora non capisco perché secondo Metal Archives non stiano più sotto Nuclear Blast, forse converrà aspettare qualche mese per saperne di più. 7 Bon, ragazzi, i miei gusti più o meno li conoscete. Quindi io andrei sui CD dove il growl ce n'è il meno possibile. Vado su Ritiir che lo avete citato entrambi. E magari l'ultimo. Se però c'è un altro cd in particolare da segnalare fate pure 6 Non so a me il viking di per sé non piace. Quindi non so farti paragoni. Difatti forse Eld è quello che mi garba meno dell'intera discografia. Preferisco comunque la seconda fase più sperimentale. 5 Vero anche questo. Anche Isa è spettacolare però per ricondurre al mio ragionamento iniziale era perché la componente progressiva era meno presente quindi l'ascolto è più immediato. Ho sempre pensato che gli enslaved stanno al Viking black come gli opeth stanno(stavano) al death svedese. 4 Riferendomi a ciò che ha scritto Tino. Ti consiglierei invece di lasciar perdere tutta la prima parte fino a Blodhemn, troppo classica rispetto a ciò che verrà. Da Below the lights secondo me iniziano gli album che possono interessarti. Comunque ogni album degli Enslaved ha qualcosa da dire. Si cade sempre in piedi. 3 Mi sa che qualcosa allora la devi recuperare caro Rob. Qui c'è molta carne al fuoco. Isa, Vertebrae, Axioma, Ritiir 2 X Rob discografia impegnativa, gruppo difficile e in continua evoluzione, per essere apprezzati necessitano di molti ascolti anche perché la qualità delle composizioni è sempre di livello assoluto. Delle ultime cose consiglio ritiir, sennò andando più indietro il loro capolavoro eld, ma pure il ferocissimo blodhemn, per me uno dei migliori album della band 1 Il pezzo mi è piaciuto. Li conosco poco, ho solo Frost. La voce così ruvida non mi piglia, ma quando il gruppo canta i cori in pulito è proprio bello. Ma non è questo il punto. Il punto è: con tre chitarre elettriche, basso, batteria e due tastiere, quella chitarra acustica ha senso? Poi arriva il suo momento e mi rimangio tutto. Devo studiarmeli i ragazzi