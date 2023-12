LUPPOLO IN ROCK: annunciate due nuove band

24/12/2023 - 14:27



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 12 più che altro, e lo dico da amante dei bon Jovi anche se magari non della scena hair in generale, il glam è uno dei generi più superati dagli eventi, \"morto\". certo poi è vero che anche la loro assenza ai festival abbia contribuito a farli \"passare di moda\". però è innegabile che come sottocultura quella glam sia ormai in pensione. poi certo loro concerti per me e penso per tanti sempre ben accolti, ma ci pensi un festival di tre giornate, una magari come l\'anno scorso con i possessed e l\'altra con i Cinderella? 11 @Galilee: i Winger bolliti no, dai... 10 È che quei mitici gruppi son tutti un po\' bolliti.. c\'è però il sempre in forma Michael Monroe all\'altro festival, di cui non mi viene in mente il nome. 9 Ma qualche gruppo glorioso glam hair metal tipo winger, warrant, Cinderella,Skid row ,Danger Danger mai?? 8 Gamma Ray uno dei miei gruppi preferiti!!! Ci sarò e porterò anche mia figlia!!! Grandiiiiii 7 va bene grazie Milla, comunque ahimè non chiedevo per me, a starci facendo un pensierino è un mio amico 6 Io ci beccai David De Feis, Mike Di Meo, Mark Reale quando ci fu uno show Virgin Steele/Riot oltre vent’anni fa. Il festival si chiamava all’epoca Motorock ed era una figata. 5 Biglietto già preso, il luppolo in rock è il miglior festival che abbiamo, presenterrimo 4 @Mos Maiorum è un festival \"intimo\" e capita di beccare qualcuno in giro, alla prima edizione i Primal Fear stavano tra la gente tranquillamente così come David Reece che si godeva tra la folla il concerto di Geoff Tate, l\'anno scorso Jeff Becerra lo incontrai per la giornata dei Saxon al chioschetto della carne alla griglia che mangiava uno spiedino, ovviamente non è sicuro che incontrerai qualcuno, ma essendo un festival \"piccolo\" c\'è una grossa possibilità, dipende sempre dagli artisti partecipanti 3 Ma ..una notizia del genere annunciata così in sordina????gamma ray con Ralf!!!! personalmente godo più di quando hanno annunciato la Réunion Helloween!!! 2 @Mod Maiorum dipende; a me è capitato di trovare alcuni artisti al banco del merce o in zona mixer a seguire lo show di altri artisti. Di solito però non erano mai gli Headliner 1 secondo voi al luppolo c\'è speranza di beccare i musicisti prima dello show/durante i soundcheck altrui/ dopo il concerto?