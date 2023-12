CRIMSON GLORY: tornano in attività

26/12/2023



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 Ste reunion non hanno senso, senza membri originali, dopo una vita. Già il disco con Wade Black era pessimo. Comunque il nuovo vocalist ricorda molto Midnight, da una parte mi intriga, potrebbe essere un album interessante, anche se di Crimson Glory ha solo il nome 2 eh, Midnight... devo dire che il nuovo singer gli assomiglia parecchio, e secondo me per il pochissimo sentito lo scimmiotta un po\'. Sentiremo. Ma quoto chi mi ha preceduto. Purtroppo una band che erano di fatto quella voce fantastica e quel modo di interpretare i pezzi... 1 Senza Midnight e Drenning non sono i Crimson Glory...mi dispiace ma la penso così.