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12/01/24
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The Restoration - Jospeh. Part Two

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28/12/23
CALABRIAN METAL INFERNO
HEMINGWAY CLUB - CATANZARO

28/12/23
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LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

28/12/23
ANDREA VAN CLEEF & BLACK SWAMP
TORRE D'ERCOLE, VIA CARLO CATTANEO 29/B - BRESCIA

29/12/23
BREAK YOUR NECK - PUNK HC FEST
URBAN, VIA MANNA 97 - PERUGIA

29/12/23
MAGGY AND THE BRUSED
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)

29/12/23
HOCCULTA + SAINTS TRADE + THE BOWERS
𝐑𝐎𝐂𝐊 '𝐍' 𝐑𝐎𝐋𝐋 𝐂𝐋𝐔𝐁, VIA MAGENTA 77 - 𝐑𝐇𝐎

30/12/23
MORTUARY DRAPE + OPERA IX
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

05/01/24
THE 69 EYES + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

05/01/24
HELL THEATER + MERCILESS ATTACK
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

05/01/24
WEEKEND CIGARETTES
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
HOUSE OF SHAKIRA: presentano il nuovo singolo 'Chicago Blue'
27/12/2023 - 21:22 (49 letture)

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