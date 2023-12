LUCA TURILLI: ascolta il suo singolo di esordio come pianista

28/12/2023 - 21:11 (97 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 2 Non so se mi garba un disco intero al pianoforte, ma ascolterò. Spero però in un seguito dell’ultimo Turilli-Lione perché è un gran disco. 1 ...Cmq Lione in un\'intervista tempo fa aveva anticipato che Turilli stava lavorando a un disco solo piano. Curioso. Non ditelo a Staropoli...Cmq Lione in un\'intervista tempo fa aveva anticipato che Turilli stava lavorando a un disco solo piano. Curioso.