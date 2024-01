TENEBRO: a sorpresa pubblicano l'EP ''La Bestia Dell'Isola Maledetta''

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 42 DaveHC. Mario Bava meglio di suo figlio? E vorrei vedere.Il grande Mario è uno dei registi più influenti del cinema di genere a livello mondiale. È uno a cui Tarantino , Martin Scorsese , Joe Dante e Tim Burton hanno dedicato un documentario. Personalmente è uno dei miei guru del cinema. Oltre ad aver collezionato film di genere italiani ed esteri per 30 anni, in passato organizzavo dei cineforum settimanali in accordo con la biblioteca del mio paese dove passavo solo classici italiani, tra cui ovviamente quelli di Marione. Ho anche avuto l\'occasione di partecipare ad alcuni piccoli festival a lui dedicati e avuto la fortuna di conoscere Lamberto, Cozzi, i Daermonia, che suonavano a fine giornata dopo la proiezione dei film di Bava, e il grandissimo John Philip law col quale ho anche fatto una foto. Bei tempi. 41 Il postapocalittico Rats Notti Di Terrore e anche Virus,di Bruno Mattei(con pseudonimo Vincent Dawn).Belli,il primo è con finale cult(umanoidi topomorfi). 40 *Ce ne sarebbero,maledetta tastiera...ecco Mangiati Vivi altro classicone. 39 Mangiati vivi! di Lenzi, non so se era stato nominato. D\'accordo con quasi tutti i post 38 C\'è ne sarebbero di titoli...per chi ama il genere questi sono strafamosi. 37 Questo sito PULLULA di intenditori 36 Legalise,Lenzi un grande...Cannibal Ferox stupendo,e ci metto Deodato con Cannibal Holocaust. 35 Oltre Il Guado intendo.. 34 Il regista lo conosco,trama e ambientazione ottime,poi i posti qui in regione..Grazie No Fun,lo prenderò..Mi era sfuggito.Tipico film giusto per me. 33 @No Fun, Marfori (quello del bosco 1) dopo nel 1991 ha fatto Perduta, uno dei peggiori gialli thriller italiani della storia, giusto per non smentire la sua fama di regista scult. @Spirit al n.13. Ciao, guarda non sapremo mai come sarebbe stato il film in mano a Fulci però immaginarlo non costa nulla@No Fun, Marfori (quello del bosco 1) dopo nel 1991 ha fatto Perduta, uno dei peggiori gialli thriller italiani della storia, giusto per non smentire la sua fama di regista scult. 32 Uno dei miei top è sempre \"Incubo sulla città contaminata\" del buon Umberto Lenzi 31 Legalise,cosa hai tirato fuori...Cozzi. Ci aggiungo Il Gatto Nero. 30 mi ero perso qualche commento... Vogliamo parlare anche di Paganini Horror? 29 . Spirit,colmerò la lacuna,No Fun ho visto qualcosa sul tubo...però se in America lo ha distribuito la Troma dev\'essere almeno divertente 28 o vuoi dire che a te è piaciuto? Nel commento #26 parlo di Oltre il guado, magari c\'è stato un malinteso @Legalise, no come dico al #22, non ero serioo vuoi dire che a te è piaciuto? Nel commento #26 parlo di Oltre il guado, magari c\'è stato un malinteso 27 Ma siete seri? Il Bosco 1 è indescrivibile 26 Spirit se non lo conosci guardalo, è un gioiellino, ambientato nei boschi del Friuli tra l\'altro. 25 Prog78,guarda che è stupendo.Girato in posti che conosco.NOFUN,Il Bosco Fuori è molto bello,l\'altro..non lo conosco!Bel titolo.. 24 Spirit Of The Forest,La Notte Dei Diavoli mi manca,cercherò di recuperarlo....grazie. 23 Comunque @Spirit è quello lì il film, sì, ma mi raccomando il titolo è il Bosco 1, non semplicemente il Bosco. È fondamentale la cosa. 22 È un trashone che al confronto Alex l\'ariete è Milano Calibro 9. Mi ributto, per scusarmi, con titoli recenti, per ovvie ragioni non paragonabili ai gioielli del passato, ma magari a qualcuno interessano: Oltre il guado (2013) e Il Bosco Fuori (2006) @Spirit, stavo scherzando infattiÈ un trashone che al confronto Alex l\'ariete è Milano Calibro 9. Mi ributto, per scusarmi, con titoli recenti, per ovvie ragioni non paragonabili ai gioielli del passato, ma magari a qualcuno interessano: Oltre il guado (2013) e Il Bosco Fuori (2006) 21 Vabbè NoFun,stiamo tirando fuori delle pietre miliari e tu mi nomini Il Bosco,uno dei buchi nell\'acqua peggiori dell\'epoca se non fosse per l\'ambientazione?! Scusa,non è quello che in una sequenza cè lo zombi armato di falce in un fienile,o qualcosa di simile..è di una noia mortale! 20 Soavi ci ha dato dentro anche lui...La Chiesa,La Setta e Deliria...mi fermo o arriiva l\'ammonimento per l\'off topic 19 Giustissimo Progster78.Se cè un film che fa veramente paura è La Casa Dalle Finestre Che Ridono.E ti dico anche di ricordare Ferroni per Il goticissimo La Notte Dei Diavoli.Atmosfere fantastiche. 18 Ok mi butto anch\'io. Il migliore degli anni 80 è sicuramente il Bosco 1 (si chiama proprio così, con il n. 1, non so se il sequel è il Bosco 2 o il Bosco 1 2) del 1988. Capolavoro assoluto. 17 Ragazzi...Avati con Zeder e La Casa Dalle Finestre Che Ridono...Che capolavori! 16 Anche musicalmente mi piacciono assai... Cmq Mario Bava assai meglio del figlio e antesignano di horror, thriller, western e persino slasher all\'italiana... \"La maschera del demonio\" bellissimo film così come \"i tre volti della paura\" , \"la ragazza che sapeva troppo\" o \"la frusta e il corpo\" (ma solo per citare quelli che mi sono piaciuti di più). 15 Dariomet,Lamberto Bava top per Morirai A Mezzanotte,in una Ascoli inedita e fascinosa.Ma io direi di ricordare Bianchi per ZombiHorror, deriso da molti,ma per me un capolavoro assoluto per atmosfera e fotografia.Che gioiello.. 14 Eravamo i migliori è assolutamente vero e come non citare i film di Mario e Lamberto bava 13 ..Indigo buon anno. Buio Omega è bello,la storia è geniale e profonda,ma secondo me tra le mani di uno come Fulci avrebbe reso meglio.Questa band è meritevole perchè ci ricorda una grande epoca artistica.Speriamo non cambino,almeno loro. 12 @progster un certo tarantino è d\'accordo 11 Non si sevizia un paperino un capolavoro...D\'accordo con Spirit,siamo stati i migliori. 10 Antropophagus devo ancora vederlo ma poco tempo fa ho recuperato Buio Omega sempre di Joe D\'Amato. Che film! una storia macabra e infelice, piena di sangue eppure in qualche modo disperatamente romantica; un unicum nel nostro cinema di genere. Di Fulci avete già detto voi, aggiungo solo che i suoi gialli thriller sono ottimi e meritano in egual misura. 9 Persino quei guerrafondai degli americani se li sognano horror visionare come negli 80 italici.Mezzi a disposizione quasi zero,ma capolavori inauditi. 8 Legalise,hai ragione ma leggendo post anche su Fulci automaticamente mi e\' venuto in mente quel capolavoro...cmq Joe D\'Amato non scherza neanche lui. 7 Anni fa ero abbonato a horror mania rivista più dvd e ho potuto aggiungere quei tre di Fulci imprescindibili. 6 Fulci grandi colonne sonore. Ma Eastman che mangia le budella è dal film di D\'amato. Gli anni 70 e 80 hanno prodotto grandi cose nel cinema italiano 5 Esatto progster78, è su paura nella città dei morti viventi..poi vabbè io ho un debole per aldilà 4 La trilogia della morte di Fulci e\' una delle cose piu\' belle che abbia mai visto in ambito horror.La scena delle budella vomitate mi sembra di ricordare\' e \' su \"Paura nella citta dei morti viventi. 3 Nell\'immagine il mitico George Eastman in Antropophagus... un trashone come non li fanno più 2 Spettacolare quella villa accanto al cimitero ... per questo genere adoro il maestro Lucio fulci 1 Apprezzo molto la loro glorificazione del cinema horror italiano 70/80,l\'epoca aurea. Se facessero un concept sul mio horror italico preferito,Quella Villa Accanto Al Cimitero,lo comprerei subito.