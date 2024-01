BLACK SABBATH: a maggio il cofanetto con gli album dell'era Martin

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 7 ...bella iniziativa..... 6 Da quel che so ci sar anche Cross Purposes Live, quindi il cofanetto sar mio, anche perch mi manca solo Tyr, oltre al live, ma la registrazione originale di Forbidden da denuncia, quindi spero in un suono nettamente migliore anche di quello. Cross Purposes (lalbum in studio) strepitoso e gi allora aveva un suono bomba. 5 Anche se passo avendoli gi tutti sono contento per Martin: se lo merita assolutamente. A parte Forbidden sono tutti album molto belli e lui mi ha sempre fatto molta simpatia, oltre a riconoscerne l\'indubbia bravura. Sarei curioso di sapere se sar incluso anche l\'ottimo Cross Purposes Live del quale esisteva anche la VHS. Bel concerto. 4 Se lo merita! Riascoltavo proprio qualche giorno fa Tyr. Mi manca solo Cross Purposes che nei miei ricordi l\'album con Martin pi bello - ho la cassetta registrata e quindi non lo ascolto da 25 anni. Visti all\'epoca all\'Auditorium Flog a Firenze (in apertura i Cathedral) e mi ricordo un gran bel concerto. Se questo cofanetto conterr bonus, live e altro quasi quasi ci faccio un pensierino 3 finalmente rivalutato quel periodo. Grandi album 2 Martin cantante veramente straordinario. The headless cross per me uno dei dischi pi belli di tutti i tempi 1 Bei dischi quelli dell\'epoca Martin(ottimo il suo ultimo solista Thorns).