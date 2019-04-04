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05/01/24
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Darkness

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Love and Other Lies (EP)

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DDEEAATTHHMMEETTAALL

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Dark Secrets of the Soul

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Femmes Fatales

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The Restoration - Jospeh. Part Two

12/01/24
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The Fallen

12/01/24
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Roots & Shoots Vol.1

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05/01/24
THE 69 EYES + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

05/01/24
HELL THEATER + MERCILESS ATTACK
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

05/01/24
WEEKEND CIGARETTES
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

05/01/24
HATE&MERDA + LOIA + NEKROPUNTA + APOPTOSI
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

05/01/24
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05/01/24
ACAJOU + DRUNKEN CROCODILES
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)

05/01/24
MOTEL TRANSYLVANIA
VICOLO SCHILKE, VIA DOTTOR UGO SCHILKE - VERCELLI

05/01/24
HELL THEATER + MERCILESS ATTACK
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

05/01/24
CROSSLANE
UFO VIA DELL\'INDUSTRIA N.4, MOZZO - BERGAMO

05/01/24
GOLDEN BOY
CRAZY DRIVER DINER, VIA DANTE ALIGHIERI 102 - INVERIGO (CO)
HIDDEN LAPSE: scomparsa la bassista Romina Pantanetti
02/01/2024 - 13:25 (405 letture)

LAMBRUSCORE
Martedì 2 Gennaio 2024, 20.06.49
6
Era giovane, mi spiace. R.I.P.
d.r.i.
Martedì 2 Gennaio 2024, 18.59.07
5
No comment rip
Transcendence
Martedì 2 Gennaio 2024, 17.14.57
4
Sul sito CronacheFermane è scritto \"nella dura lotta contro una malattia che non le ha lasciato scampo\", senza specificare quale.
Legalisedrugsandmurder
Martedì 2 Gennaio 2024, 16.36.49
3
Ma che è successo???
fasanez
Martedì 2 Gennaio 2024, 16.18.55
2
rip
progster78
Martedì 2 Gennaio 2024, 13.43.17
1
Cosi\' giovane...r.i.p.
RECENSIONI
ARTICOLI
18/04/2019
Live Report
SEVENTH WONDER + HIDDEN LAPSE + HELIKON
12/4/2019 - Dagda Live Club, Retorbido (PV) - 13/04/2019 – Alchemica Live Club, Bologna
 
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