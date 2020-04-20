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06/01/24
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THE OLD JESSE, VIA MAESTRI DEL LAVORO 27 - SARONNO (VA)

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EPIFANIA PUNK 5
CIRCOLO LIBERO PENSIERO, VIA ISIDORO CALLONI 14 - LECCO

07/01/24
ABBATH + TOXIC HOLOCAUST + HELLRIPPER
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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FESTIVAL ROCK BAND
BARRIO\'S LIVE, PIAZZA DONNE PARTIGIANE - MILANO

10/01/24
GIANT ROOKS
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

10/01/24
GIANT ROOKS
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO

12/01/24
NOCTURNAL DEPRESSION + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO

12/01/24
SOUTH OF HEAVEN FEST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

12/01/24
JASPERS + CHIBO
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

DARK FUNERAL: al lavoro sul prossimo album
05/01/2024 - 10:51 (156 letture)

Tino
Venerdì 5 Gennaio 2024, 16.27.22
2
Gran personaggio lord ahriman
lisablack
Venerdì 5 Gennaio 2024, 13.45.09
1
Benissimo 💪💪
RECENSIONI
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ARTICOLI
01/05/2023
Live Report
CANNIBAL CORPSE + DARK FUNERAL + INGESTED + STORMRULER
O2 Forum, Kentish Town, Londra, 22/04/2023
 
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