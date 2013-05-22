     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina dell\'album
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

12/01/24
EMIL BULLS
Love Will Fix It

12/01/24
ARTIFICIAL HEAVEN
Digital Dream

12/01/24
THE RODS
Rattle the Cage

12/01/24
RAVENSTINE
2024

12/01/24
THE GRANDMASTER
Black Sun

12/01/24
EXIT EDEN
Femmes Fatales

12/01/24
NEAL MORSE
The Restoration - Jospeh. Part Two

12/01/24
RUTHLESS
The Fallen

12/01/24
LIFESICK
Love and Other Lies (EP)

12/01/24
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Roots & Shoots Vol.1

CONCERTI

10/01/24
GIANT ROOKS
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

10/01/24
GIANT ROOKS
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO

12/01/24
NOCTURNAL DEPRESSION + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO

12/01/24
SOUTH OF HEAVEN FEST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

12/01/24
JASPERS + CHIBO
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

12/01/24
STILLNESS'BLADE + ROVINA
CENTRO STORICO PUB - LEVERANO (LE)

12/01/24
PINO SCOTTO
WINTERBIKERS MEETING, VIA SAN SILVESTRO 148 - FAENZA (RA)

12/01/24
AFRAID OF DESTINY + BØNES
GREENWICH FONTANIVA, VIA GUGLIELMO MARCONI, 104 - FONTANIVA (PD)

13/01/24
NOCTURNAL DEPRESSION + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

13/01/24
SOUTH OF HEAVEN FEST
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
LUCIFER: ''Maculate Heart'' è il nuovo singolo dal prossimo album
08/01/2024 - 01:01 (44 letture)

RECENSIONI
77
ARTICOLI
08/06/2023
Live Report
GHOST + DEATH SS + LUCIFER
Ippodromo SNAI San Siro, Milano (MI), 29/05/2023
24/01/2016
Live Report
THERION + LUCIFERIAN LIGHT ORCHESTRA + EGO FALL + IMPERIAL AGE
Circolo Colony, Brescia (BS), 19/01/2016
07/11/2015
Live Report
PARADISE LOST + LUCIFER
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 02/11/2015
22/05/2013
Live Report
LUCIFER OVER EUROPE TOUR 2013 - AGALLOCH + FEN
15-16/05/2013, Motstovna, Nova Gorica - Traffic Club, Roma
 
ALTRE NOTIZIE
08/01/2024 - 01:01
LUCIFER: ''Maculate Heart'' è il nuovo singolo dal prossimo album
10/12/2023 - 12:52
LUCIFER: il video di ''Slow Dance in a Crypt'' dal nuovo disco
27/10/2023 - 08:20
LUCIFER: dettagli e singolo del nuovo disco ''Lucifer V''
18/05/2023 - 08:43
LUCIFER: disponibile il nuovo singolo ''A Coffin Has No Silver Lining (The Sistine Version)''
19/01/2023 - 17:45
1782: tornano con il nuovo ''Clamor Luciferi'', ascolta ''Succubus''
24/11/2022 - 08:57
GREEN LUNG: guarda il video di ''Lady Lucifer''
14/07/2022 - 10:48
LUCIFER: firmano con Nuclear Blast per il quinto album
31/05/2022 - 18:31
CARONTE: ascolta il singolo ''Flowers of Lucifer'' con King Dude
01/04/2022 - 12:04
LORD BELIAL: ascolta la nuova ''Lux Luciferi''
25/03/2022 - 12:34
MYSTIFIER: tutto lo split album coi Lucifer`s Child in streaming
ULTIME NOTIZIE
08/01/2024 - 01:09
HANDS OF GORO: a marzo esce il disco di debutto omonimo
08/01/2024 - 01:03
DAMNATION: a febbraio il debutto con ''Fátum''
06/01/2024 - 19:07
ALTERIUM: i dettagli del disco di esordio, ascolta la titletrack
06/01/2024 - 19:00
TANK: entra in formazione Karl Wilcox
06/01/2024 - 18:57
LEPOKA: ascolta un brano da ''Dios Esta Borracho''
06/01/2024 - 18:51
LEAVES` EYES: online il nuovo singolo
06/01/2024 - 13:18
NEW YEARS DAY: online la nuova ''I Still Believe''
06/01/2024 - 13:09
BRING ME THE HORIZON: disponibile il nuovo singolo ''Kool-Aid''
06/01/2024 - 12:55
GRAVE: in pausa dopo l'abbandono di Tobias Cristiansson e Mika Lagrén
05/01/2024 - 15:13
DWARROWDELF: a febbraio il nuovo album ''The Fallen Leaves''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     