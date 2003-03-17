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12/01/24
EXIT EDEN
Femmes Fatales

12/01/24
RUTHLESS
The Fallen

12/01/24
NEAL MORSE
The Restoration - Jospeh. Part Two

12/01/24
RAVENSTINE
2024

12/01/24
ARTIFICIAL HEAVEN
Digital Dream

12/01/24
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Roots & Shoots Vol.1

12/01/24
LAST IN TIME
Too Late

12/01/24
ESCUELA GRIND
DDEEAATTHHMMEETTAALL

12/01/24
EMIL BULLS
Love Will Fix It

12/01/24
LIFESICK
Love and Other Lies (EP)

CONCERTI

10/01/24
GIANT ROOKS
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

10/01/24
GIANT ROOKS
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO

12/01/24
NOCTURNAL DEPRESSION + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO

12/01/24
SOUTH OF HEAVEN FEST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

12/01/24
JASPERS + CHIBO
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

12/01/24
STILLNESS'BLADE + ROVINA
CENTRO STORICO PUB - LEVERANO (LE)

12/01/24
PINO SCOTTO
WINTERBIKERS MEETING, VIA SAN SILVESTRO 148 - FAENZA (RA)

12/01/24
AFRAID OF DESTINY + BØNES
GREENWICH FONTANIVA, VIA GUGLIELMO MARCONI, 104 - FONTANIVA (PD)

12/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
RAINDOGS HOUSE – SAVONA

12/01/24
TONS + PUGNALE + KEFLEBO
INK CLUB, VIA GIOSUÈ CARDUCCI 4 - BERGAMO
VENOM: il gruppo sta lavorando al nuovo album
09/01/2024 - 09:59 (23 letture)

lisablack
Martedì 9 Gennaio 2024, 10.28.20
1
Le belle notizie.. Le leggende della loggia nera🤘
RECENSIONI
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ARTICOLI
29/10/2016
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Brancaleone, Roma, 22/10/2016
07/10/2015
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16/08/2014
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VENOM + ARCHGOAT + GUEST
The Jungle, Cascina di Pisa (PI), 09/08/2014
17/03/2003
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VENOM
La biografia
 
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