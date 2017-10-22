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Reap Humanity

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For Death Is Fate

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Saints Dispelled

19/01/24
ROBBY KRIEGER AND THE SOUL SAVAGES
Robby Krieger and the Soul Savages

19/01/24
NOTORIUS
Marching On

19/01/24
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The Deepening

19/01/24
SOVEREIGN
Altered Realities

19/01/24
UPON STON
Dead Mother Moon

19/01/24
KONTACT
Full Contact

CONCERTI

15/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

17/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
RCCB INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/01/24
BEAST IN BLACK + BROTHERS OF METAL + GLORYHAMMER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

18/01/24
OMAR PEDRINI
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

19/01/24
FIRE AND STEEL (day one)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

19/01/24
SKW + SPECIAL GUESTS (TBA)
ROCK'N'ROLL MILANO, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

19/01/24
WHITE SKULL + RAINING NAILS + MADHOUR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

19/01/24
ABYSMAL GRIEF + DARKEND
BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA

19/01/24
DISTRUZIONE + URAL
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

19/01/24
EXTREME FEST
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)
BLUE HOUR GHOSTS: pubblicano il singolo 'Blue Sky Catastrophe'
13/01/2024 - 22:05 (78 letture)

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