DISTURBED: guarda il video di ''Don't Tell Me'' con Ann Wilson degli Heart

14/01/2024 - 12:02 (119 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 Non male. E Ann Wilson malgrado l\'età dice la sua praticamente con tutte 1 Bel video, semplice ma d\'effetto per un\'ottima power ballad.