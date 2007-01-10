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ROBBY KRIEGER AND THE SOUL SAVAGES
Robby Krieger and the Soul Savages

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Marching On

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The Deepening

19/01/24
SOVEREIGN
Altered Realities

19/01/24
UPON STON
Dead Mother Moon

19/01/24
KONTACT
Full Contact

CONCERTI

15/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

17/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
RCCB INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/01/24
BEAST IN BLACK + BROTHERS OF METAL + GLORYHAMMER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

18/01/24
OMAR PEDRINI
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

19/01/24
FIRE AND STEEL (day one)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

19/01/24
SKW + SPECIAL GUESTS (TBA)
ROCK'N'ROLL MILANO, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

19/01/24
WHITE SKULL + RAINING NAILS + MADHOUR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

19/01/24
ABYSMAL GRIEF + DARKEND
BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA

19/01/24
DISTRUZIONE + URAL
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

19/01/24
EXTREME FEST
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)
THE OBSESSED: pubblicato il singolo ''Realize A Dream''
15/01/2024 - 09:35 (79 letture)

Legalisedrugsandmurder
Lunedì 15 Gennaio 2024, 10.01.07
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Una cult band, apprezzata più ora che nel momento di massima attività
Masterburner
Lunedì 15 Gennaio 2024, 9.53.58
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Bel pezzo!
Masterburner
Lunedì 15 Gennaio 2024, 9.53.43
1
Bel pezzo!
RECENSIONI
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