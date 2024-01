PERTURBATOR: ascolta la nuova ''Bloodlust''

@No Fun: Grazie per la chiamata, rispondo subito con una parola: ignoranza. Due risposte di Reddit: \"They sphinx probably works better from a marketing perspective, because it\'s easily recognised\". Il fondatore della Sumerian Records (che ha nel roster i The Faceless, adesso spariti dalla circolazione, Michael Keene ha dichiarato di essere sotto eroina e forse psicofarmaci) altri non è che Ashley Gregory Avildsen, ve lo ricordate? Fglio di John G. Avildsen (regista dei Karate Kid), ha provato a fare il regista dirigendo un paio di marchette apposta per fare pubblicità alla propria label (uno di questi film, American Satan, ha come attore Andy Biersack, cantante dei Black Veil Brides, guarda un po\', ANCH\'ESSI PARTE DELLA SUMERIAN RECORDS! E anche Ben Bruce degli Asking Alexandria, anch\'essi facenti parte in passato della Sumerian Records). Lo stesso che nel 2011 postò un video polemico contro la pirateria musicale, anch\'esso marchetta pubblicitaria per i Born of Osiris (guarda un po\', ANCH\'ESSI PARTE DELLA SUMERIAN RECORDS). Insomma, non ha fatto un lavoro onesto né è uno stinco di santo: la Sumerian sarà pure \"indipendente\", ma ha lo stesso modus operandi delle decine di sotto-label \"squali\" che fanno da lacchè per le 3 etichette major che stanno sopra tutto il resto.