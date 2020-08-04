GHOSTKID: ''Hollywood Suicide'' è il nuovo album, ascolta ''FSU''

16/01/24
RIBSPREADER
Reap Humanity
19/01/24
VOLTUMNA
For Death Is Fate
19/01/24
NICK OLIVIERI
N.O. Hits At All Vol.9
19/01/24
TOLIMAN
Elevate
19/01/24
GRAND
Second to None
19/01/24
VEMOD
The Deepening
19/01/24
SLIFT
Ilion
19/01/24
SAXON
Hell, Fire and Damnation
19/01/24
DIE APOKALYPTISCHEN REITER
Die Mutter des Teufels
19/01/24
KONTACT
Full Contact
17/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
RCCB INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA
17/01/24
BEAST IN BLACK + BROTHERS OF METAL + GLORYHAMMER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
18/01/24
OMAR PEDRINI
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
19/01/24
FIRE AND STEEL (day one)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
19/01/24
SKW + SPECIAL GUESTS (TBA)
ROCK'N'ROLL MILANO, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO
19/01/24
WHITE SKULL + RAINING NAILS + MADHOUR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
19/01/24
ABYSMAL GRIEF + DARKEND
BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA
19/01/24
DISTRUZIONE + URAL
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO
19/01/24
EXTREME FEST
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)
19/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
CINEMA METROPOLIS, PIAZZA CARLO MARX 6 - UMBERTIDE (PG)