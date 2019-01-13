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Reap Humanity

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For Death Is Fate

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TOLIMAN
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Second to None

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The Deepening

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Ilion

19/01/24
SAXON
Hell, Fire and Damnation

19/01/24
DIE APOKALYPTISCHEN REITER
Die Mutter des Teufels

19/01/24
KONTACT
Full Contact

CONCERTI

17/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
RCCB INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/01/24
BEAST IN BLACK + BROTHERS OF METAL + GLORYHAMMER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

18/01/24
OMAR PEDRINI
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

19/01/24
FIRE AND STEEL (day one)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

19/01/24
SKW + SPECIAL GUESTS (TBA)
ROCK'N'ROLL MILANO, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

19/01/24
WHITE SKULL + RAINING NAILS + MADHOUR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

19/01/24
ABYSMAL GRIEF + DARKEND
BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA

19/01/24
DISTRUZIONE + URAL
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

19/01/24
EXTREME FEST
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

19/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
CINEMA METROPOLIS, PIAZZA CARLO MARX 6 - UMBERTIDE (PG)
THE END MACHINE: annunciato il nuovo disco ''The Quantum Phase'', online un video
16/01/2024 - 08:17 (57 letture)

McCallon
Martedì 16 Gennaio 2024, 11.47.20
1
Pilson e Lynch li conosciamo bene, sono molto curioso di sentire la nuova aggiunta Girish Pradhan, talento veramente in rampa di lancio. Spero non metta da parte i suoi Girish and the Chronicles perchè sono fenomenali.
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