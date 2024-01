NERVOSA: cambio di batterista





Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 13 Parlare di profitto in questi ambienti è ridicolo. 12 Carmine, ma secondo te ho nominato quelle band perché sono conosciute da tutti e farmi capire o per fare dei paragoni? A prescindere dal fatto che delle Nervosa frega poco a nessuno me compreso, ciò che ha scritto Spirit non è riscontrabile nella realtà. Il mondo è pieno zeppo di band valide che cambiano componenti come le mutande. Anche in contesti dove di soldi proprio non se ne vedono. 11 Sì,tutto quadra. Aggiungerei che per me questo non è modo da proporre musica. E che a me gli squali fanno schifo(ne ho conosciuti a mie spese almeno un paio).Passano sul cadavere di chiunque e non hanno alcuno scrupolo.Geni del profitto ma vermi sociali.E non vanno certo stimati,secondo me... 10 Occhio coi commenti, il club delle \"belle e brave\" è nei paraggi 9 Signori, mi sa che manca un pezzo per completare il puzzle. Questo È un solo project della signora Amaral che nel giro di 14 anni ha cambiato 11 membri, quasi tutte hanno formato altri side project dopo essere state sbattute via, conoscete l\'altro progetto Crypta, no? E vogliamo parlare delle foto di presentazione, sempre a mezzo busto? Se 1+1 fa 2, è ormai chiaro a tutti che questo non è tanto un progetto musicale: col passare degli anni sembra sempre più un\'agenzia di Fashion Modellling (modelle che sanno suonare uno strumento, ovviamente) e anche di Talent Scout (il che significa \"adesso fai come dico io con contratto a tempo rinnovabile, non vuoi rinnovarlo ? Unisciti ad altri gruppi dicendo di aver suonato col mio progetto, così fa curriculum e sicuramente ti prenderanno per \"esperienza\" nel business), qui la musica è solo un pretesto per fare altre attività di business. Questa qui non è una \"psicotica intrattabile\", come vedevo scritto in passato. al contrario, è uno SQUALO, un genio del marketing che campa di polemiche come il vecchio Fred Durst dei Limp Bizkit. 8 Quello che avrei voluto aggiungere io Carmine.Alla lunga queste abitudini deteriorano un progetto. 7 @Gals, queste qui non sono né i Sabbath, né i Purple, né i Megadeth. 6 Invece di buttare fuori questa e quella,e ancora questa e quell\'altra,e ancora ancora un\'altra,la Amaral farebbe meglio a fare un solo project,anche se suppongo che finirebbe per licenziare sé stessa. 5 X Spirit, non generalizziamo a sproposito suvvia. Black sabbath, Deep Purple, Megadeth e altre mille band conosciute e non sono ancora qua. Quindi direi che la tua tesi fallisce prima d\'iniziare. 4 Saranno un po nervosette, poi mustaine non ha il ciclo...... 3 Possono continuare a cambiare elementi ma questo indica la band come un eterno cantiere dove non cé un\'anima ma dominano i personalismi.È tipico delle S.P.A.,e solitamente anticipa il fallimento. Musicalmente sono delle scoppiate,nulla più. 2 Beh, prima dell’arrivo dell’ultima batterista (prima di questa), cambiarono anche chitarrista e bassista. Prika ha superato di gran lunga zio Mustaine. 1 Loro licenziano più batteriste che Zamparini e Cellino allenatori...