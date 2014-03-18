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For Death Is Fate

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N​.​O. Hits At All Vol​.​9

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Second to None

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The Deepening

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SLIFT
Ilion

19/01/24
SAXON
Hell, Fire and Damnation

19/01/24
DIE APOKALYPTISCHEN REITER
Die Mutter des Teufels

19/01/24
KONTACT
Full Contact

CONCERTI

17/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
RCCB INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/01/24
BEAST IN BLACK + BROTHERS OF METAL + GLORYHAMMER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

18/01/24
OMAR PEDRINI
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

19/01/24
FIRE AND STEEL (day one)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

19/01/24
SKW + SPECIAL GUESTS (TBA)
ROCK'N'ROLL MILANO, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

19/01/24
WHITE SKULL + RAINING NAILS + MADHOUR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

19/01/24
ABYSMAL GRIEF + DARKEND
BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA

19/01/24
DISTRUZIONE + URAL
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

19/01/24
EXTREME FEST
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

19/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
CINEMA METROPOLIS, PIAZZA CARLO MARX 6 - UMBERTIDE (PG)
BORKNAGAR: ecco ''Nordic Anthem'' da ''Fall''
16/01/2024 - 22:21 (39 letture)

Rob Fleming
Martedì 16 Gennaio 2024, 23.45.42
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Per come la vedo io ci siamo alla grande. Adesso mi metto di impegno e ripasso la discografia e decido cosa prendere.
RECENSIONI
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ARTICOLI
18/03/2014
Live Report
BORKNAGAR + MANEGARM + IN VAIN + EREB ALTOR + SHADE EMPIRE
E20 Underground, Montecchio Maggiore (VI) – Traffic Live Club, Roma; 12-13/03/2014
 
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