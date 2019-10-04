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16/01/24
RIBSPREADER
Reap Humanity

19/01/24
VOLTUMNA
For Death Is Fate

19/01/24
NICK OLIVIERI
N​.​O. Hits At All Vol​.​9

19/01/24
TOLIMAN
Elevate

19/01/24
GRAND
Second to None

19/01/24
VEMOD
The Deepening

19/01/24
SLIFT
Ilion

19/01/24
SAXON
Hell, Fire and Damnation

19/01/24
DIE APOKALYPTISCHEN REITER
Die Mutter des Teufels

19/01/24
KONTACT
Full Contact

CONCERTI

17/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
RCCB INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/01/24
BEAST IN BLACK + BROTHERS OF METAL + GLORYHAMMER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

18/01/24
OMAR PEDRINI
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

19/01/24
FIRE AND STEEL (day one)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

19/01/24
SKW + SPECIAL GUESTS (TBA)
ROCK'N'ROLL MILANO, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

19/01/24
WHITE SKULL + RAINING NAILS + MADHOUR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

19/01/24
ABYSMAL GRIEF + DARKEND
BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA

19/01/24
DISTRUZIONE + URAL
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

19/01/24
EXTREME FEST
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

19/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
CINEMA METROPOLIS, PIAZZA CARLO MARX 6 - UMBERTIDE (PG)
METAL DE FACTO: pubblicano un brano dal loro secondo disco
16/01/2024 - 22:26 (27 letture)

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