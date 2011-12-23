     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Immortals - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

16/01/24
RIBSPREADER
Reap Humanity

19/01/24
VOLTUMNA
For Death Is Fate

19/01/24
NICK OLIVIERI
N​.​O. Hits At All Vol​.​9

19/01/24
TOLIMAN
Elevate

19/01/24
GRAND
Second to None

19/01/24
VEMOD
The Deepening

19/01/24
SLIFT
Ilion

19/01/24
SAXON
Hell, Fire and Damnation

19/01/24
DIE APOKALYPTISCHEN REITER
Die Mutter des Teufels

19/01/24
KONTACT
Full Contact

CONCERTI

17/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
RCCB INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/01/24
BEAST IN BLACK + BROTHERS OF METAL + GLORYHAMMER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

18/01/24
OMAR PEDRINI
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

19/01/24
FIRE AND STEEL (day one)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

19/01/24
SKW + SPECIAL GUESTS (TBA)
ROCK'N'ROLL MILANO, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

19/01/24
WHITE SKULL + RAINING NAILS + MADHOUR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

19/01/24
ABYSMAL GRIEF + DARKEND
BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA

19/01/24
DISTRUZIONE + URAL
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

19/01/24
EXTREME FEST
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

19/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
CINEMA METROPOLIS, PIAZZA CARLO MARX 6 - UMBERTIDE (PG)
CORVUS: in streaming il singolo ''Battle Cry''
16/01/2024 - 22:32 (25 letture)

ALTRE NOTIZIE
16/01/2024 - 22:32
CORVUS: in streaming il singolo ''Battle Cry''
19/12/2023 - 19:15
CORVUS: presentano il singolo ''Immortals''
01/12/2023 - 20:54
CORVUS: in arrivo a gennaio il secondo album
09/11/2023 - 22:05
CORVUS CORAX: ecco il video di ''In Taberna Secundus''
03/06/2022 - 23:28
CORVUS CORAX: disponibile un nuovo brano
27/11/2021 - 12:23
CORVUS CORAX: disponibile il singolo ''Sverker''
18/03/2020 - 16:31
CORVUS CORAX: annullato il concerto all'Insubria Festival
07/02/2020 - 14:28
CORVUS CORAX: a settembre il nuovo album ''Era Metallum'', disponibile il primo singolo
24/07/2018 - 18:37
CORVUS CORAX: ecco un nuovo lyric video
23/12/2011 - 12:15
SUMMER BREEZE: confermati Incantation e Corvus Corax
ULTIME NOTIZIE
16/01/2024 - 22:26
METAL DE FACTO: pubblicano un brano dal loro secondo disco
16/01/2024 - 22:21
BORKNAGAR: ecco ''Nordic Anthem'' da ''Fall''
16/01/2024 - 22:17
SAXON: disponibile un brano dal nuovo album
16/01/2024 - 11:19
POLYPHIA: una data a giugno con Igorrr e Plini
16/01/2024 - 09:58
ENTER SHIKARI: ascolta ''Losing My Grip' con Jason Aalon Butler (Fever 333)
16/01/2024 - 09:20
DARKEST HOUR: guarda il video di ''Societal Bile''
16/01/2024 - 09:14
UNDERTAKERS: una data a Modena
16/01/2024 - 08:56
NERVOSA: cambio di batterista
16/01/2024 - 08:50
CHARLOTTE WESSELS: online la nuova ''Fool`s Parade'' con Alissa White-Gluz
16/01/2024 - 08:45
TRAVELER: dettagli e singolo del nuovo album ''Prequel To Madness''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     