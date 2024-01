SAMAEL: ecco il lyric video di 'Moonskin' dal nuovo live album

18/01/2024 - 09:42 (182 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 5 Io li considero bravi e sottovalutati, negli anni 90. Ma questo pseudolive è qualcosa di veramente inutile. Potevano almeno fare un live con una scaletta piena che pescasse da un po' tutta la discografia. Praticamente sembra di ricomprarsi Passage con un booklet diverso. No, grazie. 4 È un punto di vista.ma una volta toccate con mano non bisogna farsi piacere le cose per forza.É lecito maturare gusti e opinioni,anche se in contrasto col sentire generale. 3 Li conosco da una vita ma non mi hanno mai preso tantissimo , forse eternal è quello che ho ascoltato con un po' più di attenzione per via di questo approccio innovativo all'interno del genere, con sviluppi nel gothic, ma non mi hanno mai completamente entusiasmato, forse dovrei ripassare la discografia. Li vidi live di spalla mi pare ai Paradise Lost e mi ricordo la stranezza nel vedere sul palco una band in teoria metal con un batterista che suonava in piedi un'assemblata su misura batteria elettronica. Lo show non fu malvagio e di sicuro aveva un suo perché, bastava liberarsi da certi preconcetti... 2 Già testati ai tempi con 2 albums e in breve accantonati. Disturbanti.Non mi interessano. 1 Non capisco dov'è la componente live... suona perfettino come un disco e il pubblico non esiste né l'interazione con esso!