INGESTED: i dettagli del nuovo album 'The Tide Of Death And Fractured Dreams', ascolta un brano

19/01/24
GRAND
Second to None
19/01/24
METHEDRINE
No Solution, No Salvation
19/01/24
SOVEREIGN
Altered Realities
19/01/24
CORVUS
Immortals
19/01/24
UPON STON
Dead Mother Moon
19/01/24
GOTUS
Gotus
19/01/24
KONTACT
Full Contact
19/01/24
STRIKER
Ultrapower
19/01/24
AUTUMN`S CHILD
Tellus Timeline
19/01/24
ROBBY KRIEGER AND THE SOUL SAVAGES
Robby Krieger and the Soul Savages
19/01/24
FIRE AND STEEL (day one)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
19/01/24
SKW + SPECIAL GUESTS (TBA)
ROCK'N'ROLL MILANO, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO
19/01/24
WHITE SKULL + RAINING NAILS + MADHOUR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
19/01/24
ABYSMAL GRIEF + DARKEND
BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA
19/01/24
DISTRUZIONE + URAL
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO
19/01/24
EXTREME FEST
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)
19/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
CINEMA METROPOLIS, PIAZZA CARLO MARX 6 - UMBERTIDE (PG)
19/01/24
ROSAE CRUCIS + SCREAMACHINE + WHISPERZ
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
20/01/24
GAME OVER + URAL + EXTINCTION + DISCIPLINA
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
20/01/24
FIRE AND STEEL (day two)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)