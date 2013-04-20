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19/01/24
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19/01/24
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No Solution, No Salvation

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Altered Realities

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Dead Mother Moon

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GOTUS
Gotus

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KONTACT
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Ultrapower

19/01/24
AUTUMN`S CHILD
Tellus Timeline

19/01/24
ROBBY KRIEGER AND THE SOUL SAVAGES
Robby Krieger and the Soul Savages

CONCERTI

19/01/24
FIRE AND STEEL (day one)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

19/01/24
SKW + SPECIAL GUESTS (TBA)
ROCK'N'ROLL MILANO, VIA GIUSEPPE BRUSCHETTI 11 - MILANO

19/01/24
WHITE SKULL + RAINING NAILS + MADHOUR
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

19/01/24
ABYSMAL GRIEF + DARKEND
BOCCIODROMO, VIA ALESSANDRO ROSSI 198 - VICENZA

19/01/24
DISTRUZIONE + URAL
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66L - TORINO

19/01/24
EXTREME FEST
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

19/01/24
SCOTT WINO WEINRICH
CINEMA METROPOLIS, PIAZZA CARLO MARX 6 - UMBERTIDE (PG)

19/01/24
ROSAE CRUCIS + SCREAMACHINE + WHISPERZ
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

20/01/24
GAME OVER + URAL + EXTINCTION + DISCIPLINA
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

20/01/24
FIRE AND STEEL (day two)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
CRYPTOPSY: è deceduto il cantante Martin Lacroix
19/01/2024 - 08:19 (157 letture)

LAMBRUSCORE
Venerdì 19 Gennaio 2024, 9.54.29
3
Mi spiace. R.I.P.
Galilee
Venerdì 19 Gennaio 2024, 9.42.37
2
E che cazzo... Rip.
fasanez
Venerdì 19 Gennaio 2024, 9.07.23
1
giovane... rip
RECENSIONI
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ARTICOLI
19/09/2014
Live Report
CRYPTOPSY + DISGORGE + JUNGLE ROT
Circolo Colony, Brescia - 14/09/14
25/04/2013
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CRYPTOPSY + CATTLE DECAPITATION + DECREPIT BIRTH + Altri
Rock’n’Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 20/04/2013
 
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