JUDAS PRIEST: online la nuova 'Crown Of Horns'

19/01/2024



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 27 Concordo con Rob. Rocka Rolla mi é sempre piaciuto, e poi contiene una canzone fantastica come Run of the mill, in cui Halford fmnostra già tutte le sue doti, dai toni bassi a quelli altissimi, senza cantare in falsetto. Ci sono poi forse alcuni dischi che hanno qualche calo, tipo una parte di Point of entry, una di ram it down e Demolition, che forse é l’unico disco davvero brutto. Redeemer of souls, passato lo shock della pessima produzione, lo ho apprezzato ed apprezzo molto, per me è superiore a Firepower ad esempio. Comunque come scriveva qualcuno non serve fare troppi confronti coi Maiden, ognuno ha i suoi gusti. So solo che quando entrambe le bands non ci saranno più saranno dolori. 26 A me il pezzo è piaciuto. Meglio, mi è piaciuto Halford che non strilla e canta con i suo bellissimo tono medio. E quindi alle mie orecchie anche un pezzo "acqua fresca" diventa almeno "acqua frizzante". Su Rocka rolla so di essere anomalo, ma a me piace un casino. Ma è un modo di comporre e suonare che mi ha sempre affascinato. Mi rendo anche conto che se non avessero tirato fuori Sad Wings sarebbero spariti in fretta. 25 Due band ormai noiose, ma i judas mi danno la sensazione di avere qualche mezza cartuccia in più, anche sul lato vocale Halford lo sento ancora bene, il dikinson lo sento più in affanno. Anche questo pezzo non fa gridare al miracolo ma ha comunque un ritornello dove la voce posa bene ed è più che dignitoso nel suo insieme. In generale i judas sono più sintetici, mentre gli iron più tronfi. 24 ma io cerco di sentire gli ultimi album dei maiden ma gli ultimi che apprezzo e che riesco ascoltare del tutto sono brave new world e dance of death. Paradossalmente ho amato il primo singolo di bruce dickinson e pre ordinato il nuovo album. Per il resto io apprezzo turbo e ram it down and point of entry sicuramente non perfetti ma con brani validi . Concordo che quello piu fiacco è redeemer e demolition . 23 Per quanto mi riguarda turbo e point of entry sono album più che buoni. RAM It Down è bello a metà. Rocks rolla mi è sempre piaciuto per riconoscendo il fatto che non sia un granchè. Su Demolition e ROS invece salvo qualche pezzo, ma poca roba. 22 Sadwing: 1 - i Maiden non hanno mai detto che fanno pezzi prog, anzi lo hanno esplicitamente smentito, sono quelli che li criticano a dire "fare canzoni lunghe non vuol dire fare prog" (e grazie) 2 - come c'è chi, sbagliando, si aspetta dai Priest solo pezzi alla Painkiller, c'è chi sbaglia e vede nei Maiden solo pezzi lunghi e ripetitivi, quando ne fanno brevi e tirati quanto i Priest 3 - nel corso della loro carriera anche i Priest hanno fatto toppe clamorose eh... 4 - ma perché deve essere per forza una competizione, un confronto tra quante cose non all'altezza hanno fatto le due band? Sono entrambe leggende ed è ovvio che, oltre ad aver sbagliato nel corso di 50 anni di carriera, non possa piacere tutto a chiunque. C'è chi preferisce una o l'altra, in toto o in parte, bon basta. Io preferisco Virtual XI a Turbo, però mi piace qualcosa di Jugulator e meno di No prayer for the dying, chi se ne frega. 21 Point of entry è uno dei miei preferiti, turbo e RAM It Down buoni dischi 20 Ecco, io adoro Ram it down, magari uscissero album del genere oggi. Mi piace un sacco anche Turbo o Redeemer of Souls, che a parte la produzione, ha canzoni che sono una bomba. 19 Sarò di parte ma a me il brano piace . Penso sempre che le persone si aspettando un solo lato dei judas priest ossia quello alla painkiller quando non solo questo. Sicuramente non è un brano che innova e non è uno dei brani piu memorabili. I maiden è da troppo tempo che fanno brani lunghi e reperitivi spacciati per prog e con una produzione discutibile e almeno i judas oltre ad essere piu vari forse sono piu consapevoli fino a dove oggi si possono spingere. Ed almeno non hanno mai scritto un brano come the angel e the gambler facendolo durare 9 minuti. 18 Rocka Rolla, Point of Entry, Turbo, Ram It Down, Demolition, Redeemer of Souls. 17 Sulla scia di worth fighting for e bring it on, nulla di nuovo. Mi aspetto altro da loro 16 1/3 dici? Quali sarebbero gli album brutti dei Judas? Non dico buoni, ma proprio mediocri, che bocceresti? Forse solo Demolition, per me 15 I Judas Priest hanno sbagliato 1/3 degli album che hanno fatto, e non sono noccioline. 14 Un inutile e lungo intro, poi una canzone scialba, il solito assolo che non sa di niente ed alla fine il coro ripetuto troppe volte. Proprio brutta questa canzone (ed in altri lidi alcuni la lodano come fosse un capolavoro, ma per favore...) 13 Non sto dicendo che i Maiden non abbiano fatto nulla di bello, anzi, dico solo che hanno avuto poche idee, sfruttate magistralmente a inizio carriera, e sono riusciti a pubblicare capolavori assoluti di heavy metal, poi però hanno proseguito rirpooonendo sempre le stesse cose, melodie e riff identici tra loro in ogni album. Questo è innegabile, per carità, ci sta, stessa cosa l'anno fatta mille altre band, però è così. I Judas Priest hanno cambiato sound quasi ad ogni album, e anche questo è innegabile, sbagliando quasi mai, anzi, tolta la parentesi Owens, a me piaccio tutti gl album dei Priest. 12 Da fan di entrambi da oltre 40 anni... Maiden tutta la vita 11 40 anni fa i Maiden facevano erano tra Number e Piece of Mind, come si fa a dire che poi fecero sempre le stesse cose... Nel 1986 i Maiden uscirono con Somewhere in Time, che dà un sacco di paga al contemporaneo Turbo pur cercando le stesse novità nel sound. I Priest dovettero velocemente tornare indietro con Ram it down, i Maiden proseguirono su quella via e uscirono poi con il capolavoro Seventh Son. Per carità, non è assolutamente una gara tra band e comunque sono precisi periodi di due carriere infinite, però un giudizio come quello di Epic è un po' campato per aria. 10 Se ROS è un album ispirato siamo messi male. Poche volte i Maiden han fatto peggio. 9 Vabbè dai, questo ultimo commento è da ultra fan dei Priest, che per carità ci sta tutta, però dire che i Maiden da 40 anni fanno la stessa cosa e i Priest non hanno mai fatto un disco uguale non sta né in cielo né in terra e anche a 75 anni sono sempre ispirati non sta né in cielo né in terra. 8 A me piace molto. Grande semi ballata. Lasciamo perdere i Maiden, che fanno da 40 anni la stessa roba, avendo bruciato le uniche idee nei primi anni, solo che ormai la fanno allungando a dismisura il minutaggio. I Judas non hanno mai fatto un disco uguale, ora, a 75 anni, possono anche adagiarsi e fare roba standard, tanto sono sempre ispirati. 7 Defenders of the Faith 6 Concordo con Buried, ma ho sempre trovato i Priest molto più vari dei Maiden. Comunque a me continuano a piacere entrambi. Senjutsu lo ascolto ancora molto volentieri. 5 Sì ok, KK avrà fatto (un po') meglio, ma pare una gara al ribasso. Certo dopo 50 anni non ci si aspetta una nuova rivoluzione nel metal, però che sia da una parte che dall'altra siano pezzi di maniera e scontati è palese. Poi oh, si ascoltano comunque, anche se per poco tempo. Preferisco sempre i Maiden, che pur coi loro difetti negli ultimi 20 anni cose un po' diverse le hanno fatte. 4 KK, sottovalutato e preso per il culo da troppi, vince di gran lunga su queste tre canzonette di maniera 3 Si salva il primo minuto e l'assolo,il resto è sottotono...almeno per me. 2 Buon pezzo questo, raffinato e di classe. Più a fuoco e azzeccato degli altri due a mio parere. 1 Più che pessima è scialba...