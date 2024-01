KREATOR: con Anthrax e Testament per una data

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 12 @Tino, ok allora non avevo capito io il senso del tuo post... Me lo ricordo quel concerto, non ci potei andare perchè all\'epoca avevo la scuola, ma ricordo che ero riuscito a staccare da una via di Milano il poster che venne via perfettamente, probabilmente perchè era stato attaccato con un colla scadente. Among the Living all\'epoca lo consumai da tante volte lo ascoltavo, e i Testament avevano pubblicato da poco The Legacy, album che presi per caso, perchè avevo letto ottime recensioni. Mi piacque un botto fin dal primo ascolto, e mi ha roso il culo non poco non esserci potuto andare... 11 Forse non mi sono spiegato, nel 87 gli anthrax hanno fatto il tour di among the living portando con sé i debuttanti testament che erano una delle sensazioni più forti dell\'epoca, adesso dopo quasi quarant\'anni si replica con l\'aggiunta dei kreator che ovviamente non c\'erano allora. Il significato di terzo era quello, non per svilire la loro presenza anzi. Io conservo un ricordo particolare per quell\' evento perché è stato il mio terzo concerto in assoluto, gli anthrax all\'epoca erano tra i miei preferiti, il concerto era a venti km da casa, ho incontrato i testament che mi hanno firmato il biglietto e conservo ancora una felpa bianca con la mascotte degli anthrax che va sullo skate e dietro ci sono le caricature della band che pogano con la fisionomia di bambini. 10 Non vedo terzi incomodi, sono tutte e tre ottime band da gustarsi una dopo l\'altra. 9 C\'ero anche io per i Maiden più anthrax ma qua si sta ripetendo il tour glorioso del 1987 con però il terzo incomodo 8 @Elluis: Yes, proprio quello, con tanto di orologione con ossa e teschi, e gli occhi che si illuminavano. 😊 7 Ci penso, da qui a Dicembre ce ne corre 6 Dei 3 mi mancano gli anthrax da vedere live...che seratona!! Tenendo presente che il 6 dicembre è venerdì e che il 7 è festa patronale a Milano prevedo un tutto esaurito nel giro di un lampo! 5 @Painkiller mi sa che c\'ero anch\'io a quel concerto, se non ricordo male gli Anthrax erano in tour per promuovere Persistence of Time, uscito pochi mesi prima. Ho ricordi sbiaditi di quei concerti, però ricordo che loro non hanno mi mai deluso. 4 @Tino: iron maiden + Anthrax al Palatrussardi nel 1990, stesso clima. C’era tanto di quel fumo di canna che ti faceva effetto anche senza fumarla, gli Anthrax fecero saltare tutti, per tutto il tempo. Niente telefoni, niente social, solo puro divertimento…. 3 6 12 2024...... 2 Ritorno con la memoria all\'ottobre del 1987 quando vidi gli anthrax a Reggio Emilia con supporto i testament del primo LP. Gran concerto eravamo tutti giovani ignoranti e pieni di entusiasmo, noi e i musicisti, niente tatuaggi ovunque, niente social, niente telefoni, un altro mondo. Curioso aneddoto, arriviamo in treno da Modena scendiamo ci incamminiamo, chiediamo ad alcuni metallari dov\'è il concerto e loro ci dicono di seguire i testament che curiosamente erano a pochi metri da noi a passeggio con chiodo nero, smanicati di jeans, berretti da baseball, scarpe da basket alte... beccati tutti e 5 con tanto di autografi ormai smarriti. 1 Gli Anthrax vorrei non perdermeli stavolta, e con Testament e kreator chissà che bolgia 😊