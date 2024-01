L\'artwork č la cosa migliore,dato che a parte alcuni episodi meno canonici restano una band di mediocre valore,che come molte altre si sbraccia in un mercato che clona sč stesso guardando ai trend del momento.Č necessario smarcarsi e riconoscere le uscite davvero utili,in base alle proprie inclinazioni, per non entrare in un circolo vizioso teso ad appiattire ogni ascolto su un singolo livello votato al tanto peggio tanto meglio.Per me bocciati.