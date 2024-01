MASTERPLAN: ascolta l'inedita ''Rise Again'', nuovo disco nel 2024

27/01/2024 - 11:20 (140 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 7 @Transcendence: lo so, era una battuta per dire che non c’entra una mazza col sound. 6 Beh il riff di for whom the Bell tolls anche no 5 Nulla di che...hanno fatto di meglio... 4 Azz, dopo tanti anni di attesa per qualcosa di nuovo effettivamente devo parlare di una mezza delusione 3 @Painkiller: No, dovrebbe essere sempre Rick Altzi, dal 2012. 2 Il debutto l\'avrò ascoltato 1000 volte,senza Lande passo...mi dispiace. 1 Ma chi c’è alla voce, Tornillo? Comunque sciapa.